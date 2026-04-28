Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Corpos de brasileira e marido mortos no Líbano ainda não foram localizados

Estadão Conteúdo

Os corpos da brasileira Manal Jaafar e de seu marido, o libanês Ghassan Nader, mortos no domingo, 26, em um ataque israelense no distrito de Bint Jbeil, no sul do Líbano, não foram localizados até esta terça-feira, 28, segundo o irmão de Ghassan, Bilal Nader. O filho mais novo do casal, Ali Ghassan Nader, de 11 anos, que também é brasileiro, morreu no bombardeio.

Bilal afirmou, em entrevista por telefone à TV Globo, que a família não morava mais na casa bombardeada, mas voltou ao local para buscar pertences após o cessar-fogo.

"Como deu trégua, que pararam de atacar, eles foram para a cidade onde está a casa deles para dar uma olhada na casa. Aí olharam tudo, tomaram café da manhã, estavam preparando a mala e as coisas que eles iam levar embora da casa", disse o familiar.

Em teoria, Israel e o grupo militante Hezbollah, aliado ao Irã, estão em cessar-fogo, iniciado em 17 de abril e que expiraria no domingo, 26, mas foi estendido por mais três semanas, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na prática, porém, os dois lados continuam a se atacar mutuamente.

Bilal contou que, no momento do bombardeio, o irmão e a cunhada estavam no interior da residência, enquanto os dois filhos do casal estavam do lado de fora.

"Os dois, meus sobrinhos, voaram. O menor não resistiu. O outro maior está se recuperando bem", disse o tio. Bilal afirmou que o enterro de Ali foi realizado na segunda-feira, 27.

Segundo ele, a casa da família, de três andares, foi completamente destruída pelo bombardeio. "Tão forte que foi o bombardeio, a casa de três andares virou tudo, tipo, pedaços", disse.

As mortes de Ali e Manal foram confirmadas pelo Ministério das Relações Exteriores na noite de segunda-feira. Em nota, a pasta afirmou que o ataque constitui mais uma violação ao cessar-fogo da guerra e lembrou que essas violações já resultaram na morte de dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças, além de uma jornalista e dois soldados franceses da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

"Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah", disse o Itamaraty.

"A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência consular, incluindo para o filho hospitalizado", acrescentou.

Um levantamento realizado pela Agence France-Presse (AFP), com base em dados do Ministério da Saúde do Líbano, mostrou que pelo menos 36 pessoas morreram em ataques israelenses desde o início do cessar-fogo.

Horas antes do bombardeio de domingo, as Forças de Defesa de Israel (IDF) tinham emitido um alerta para que moradores de dezenas de vilas do sul do Líbano deixassem suas casas. Entre as regiões citadas pelo porta-voz em árabe da corporação, Avichay Adraee, estava Bint Jbeil. O aviso, no entanto, não indicava que um ataque seria realizado.

Já nesta terça as IDF afirmaram que serão "forçadas a agir fortemente contra" o Hezbollah devido ao que classificaram como "violação do acordo de cessar-fogo" por parte do grupo e voltaram a pedir que os cidadãos deixem essas regiões. "Qualquer pessoa que esteja próxima a elementos do Hezbollah, suas instalações ou seus meios de combate coloca sua vida em risco", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/HEZBOLLAH/GUERRA/LÍBANO/ATAQUE/BRASILEIROS/MORTE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Trump diz que Irã teria informado estar em 'colapso' e pedido reabertura de Ormuz aos EUA

Presidente dos EUA disse que Teerã tenta "resolver sua situação de liderança" e sinalizou otimismo sobre uma eventual estabilização no país

28.04.26 11h11

MUNDO

Chanceler da Alemanha diz que Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã na guerra

Friedrich Merz ressaltou que, apesar de não estar envolvida diretamente, a Alemanha tem sentido os impactos econômicos do conflito

28.04.26 9h06

Irã propõe abrir Ormuz, mas não menciona material nuclear

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, já entregou esse plano mais recente ao Paquistão

28.04.26 7h52

BRUTALIDADE

Israel mata mãe e filha de 11 anos brasileiras em ataque no Líbano

O Governo Federal informou que está em contato com a família dos brasileiros falecidos para prestar assistência, incluindo para o filho hospitalizado.

27.04.26 22h11

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

TRAGÉDIA

Após levar bolo no rosto, jovem se irrita e mata três pessoas durante aniversário

O aniversariante ainda está foragido junto com outros envolvidos no caso

27.04.26 16h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ESPIA SÓ!

Avião com R$ 15 milhões em espécie cai no Paraguai; moradores saqueiam dinheiro

Autoridades informaram que criminosos estariam se passando por agentes para extorquir os moradores e roubarem o dinheiro recolhido.

22.04.26 14h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda