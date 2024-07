Tailândia diz que cianeto matou 6 estrangeiros em hotel, incluindo autor do crime

BANGCOC (Panu Wongcha-um e Panarat Thepgumpanat/Reuters) - O envenenamento por cianeto causou a morte de seis estrangeiros cujos corpos foram encontrados em um quarto de hotel de luxo em Bangcoc, disseram autoridades tailandesas na quarta-feira, com o suspeito de ser o assassino entre os mortos.

VEJA MAIS

Vestígios do produto químico mortal de ação rápida foram encontrados durante as autópsias dos corpos e em copos e um bule de chá no quarto do luxuoso hotel Grand Hyatt Erawan, onde os mortos foram achados na noite de terça-feira, de acordo com a polícia e um hospital.

Entrevistas com parentes das três mulheres e dos três homens que morreram revelaram que havia uma disputa sobre dívida relacionada a um investimento, segundo a polícia, que afirmou estar investigando como o cianeto foi obtido.

Os seis eram todos de etnia vietnamita, dois deles com nacionalidade norte-americana. A polícia disse que o Departamento Federal de Investigação dos EUA ajudou na investigação.

"Podemos presumir que os seis morreram de cianeto", disse Kornkiat Vongpaisarnsin, do Hospital Chulalongkorn, aos repórteres, acrescentando que os resultados de outros testes estariam disponíveis na sexta-feira.

O Departamento de Estado dos EUA afirmou que estava monitorando a situação e que as autoridades locais eram responsáveis pela investigação.

O Ministério das Relações Exteriores do Vietnã confirmou que quatro dos mortos eram cidadãos vietnamitas e que sua embaixada na Tailândia estava coordenando de perto com as autoridades.

"Esperamos que as famílias das vítimas superem logo essa grande perda", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Pham Thu Hang.