Suspeito de ter agido no comício de Trump agiu sozinho, diz FBI

WASHINGTON (Reuters) - O suspeito de ter agido no comício de Donald Trump no sábado estava agindo sozinho e usando um rifle do tipo AR comprado legalmente para atirar contra o ex-presidente dos Estados Unidos, disseram autoridades do FBI neste domingo, acrescentando que não havia indícios de problemas de saúde mental com o suspeito.

As autoridades do FBI, em uma teleconferência com repórteres, disseram que a investigação estava em um estágio inicial e que ainda não havia identificado uma ideologia associada ao suspeito. Eles disseram que descobrir o motivo por trás do ataque era uma de suas prioridades.

(Reportagem de Sarah N. Lynch, Katharin Jackson, Eric Beech e Ismail Shakil)