Surto de botulismo após sanduíches mata dois na Itália; saiba o que é

Duas pessoas morreram e outras 14 foram hospitalizadas na Itália após consumirem sanduíches vendidos por um food truck na cidade de Diamante, na região da Calábria. As autoridades investigam um surto de botulismo, intoxicação causada por toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum.

As vítimas fatais foram identificadas como Luigi di Sarno, de 52 anos, e Tamara D’Acunto, de 45. Entre os hospitalizados há dois adolescentes. Os sintomas de intoxicação alimentar surgiram entre 24 e 48 horas após o consumo dos sanduíches que continham linguiça grelhada e folhas de nabo.

Nove pessoas são investigadas na Itália

Estão sob investigação pelas autoridades locais:

Giuseppe Santonocito, dono do food truck, de 33 anos;

Três funcionários da empresa responsável pela produção dos alimentos;

Cinco médicos que atenderam as vítimas em hospitais da região de Cosenza.

Os profissionais de saúde são acusados de não terem identificado o botulismo a tempo. A irmã de Luigi di Sarno relatou ao jornal britânico The Telegraph que ele foi liberado do hospital mesmo com sintomas, vindo a falecer em seguida.

Autoridades apreendem food truck e recolhem pães

Como medida de precaução, as autoridades italianas determinaram:

Recolhimento nacional de todos os pães industrializados usados nos sanduíches;

Apreensão do food truck envolvido no caso;

Análise laboratorial dos produtos vendidos no local.

Segundo o advogado do proprietário, Francesco Liserre, a contaminação pode ter ocorrido antes da manipulação. As folhas de nabo estavam armazenadas em azeite de oliva, em recipientes de vidro.

Segundo surto de botulismo em poucos dias

O país já havia registrado outro caso fatal recentemente:

Uma mulher de 38 anos morreu após consumir guacamole contaminado em um festival na Sardenha;

Outras sete pessoas também apresentaram sintomas e precisaram de atendimento médico.

O botulismo é uma condição rara, porém grave, e está frequentemente associada ao consumo de alimentos conservados, fermentados ou enlatados em condições inadequadas.