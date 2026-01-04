Suprema Corte da Venezuela ordena que vice Delcy Rodríguez assuma presidência

Neste sábado (3), a Câmara Constitucional da Suprema Corte da Venezuela ordenou que a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, assuma o cargo de presidente interina do país. Conforme a decisão judicial, ela assumiria o cargo com o objetivo de "garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da Nação".

A medida foi tomada após a detenção de Nicolás Maduro, na madrugada do mesmo dia, em uma operação das forças dos Estados Unidos.

O tribunal acrescentou que irá debater a questão para "determinar o quadro jurídico aplicável", visando assegurar a continuidade do Estado, a administração do governo e a defesa da soberania diante da "ausência forçada do Presidente da República".

Em discurso transmitido pela televisão estatal de Caracas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que o governo americano iria governar a Venezuela depois da captura de Maduro, Rodríguez afirmou que Nicolás Maduro é o único presidente do país.

A vice-presidente também pediu calma e união da população para defender o país, classificando a situação de Maduro como um "sequestro". Ela ainda afirmou que a Venezuela "jamais será colônia de qualquer nação".