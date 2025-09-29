Capa Jornal Amazônia
Supostos hackers oferecem dinheiro a repórter para invadir sistemas da BBC, diz rede britânica

O indivíduo oferecia ao repórter "15% de qualquer pagamento de resgate se você nos der acesso ao seu PC"

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

Um repórter da BBC foi abordado por supostos hackers interessados em invadir os sistemas da rede britânica - e continuou conversando com eles para ver como funciona esse tipo de negociação. Em reportagem publicada nesta segunda-feira, 29, Joe Tidy, correspondente de tecnologia da BBC, conta como manteve o contato com os criminosos para entender melhor como funciona o esquema.

Tidy afirma que recebeu uma mensagem de alguém chamado "Syndicate" em julho no aplicativo de mensagens criptografadas Signal. O indivíduo oferecia ao repórter "15% de qualquer pagamento de resgate se você nos der acesso ao seu PC". Ou seja, o objetivo dos criminosos era que o repórter fornecesse suas senhas de acesso aos sistemas da BBC, para que eles sequestrassem dados do veículo britânico e exigissem um valor como resgate para liberá-los (o que é conhecido como ransomware).

A BBC, British Broadcasting Corporation, é uma emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido, financiada por uma taxa anual cobrada de domicílios com TV no país. O veículo tem conselho curador independente do governo e independência editorial.

Após consultar um editor da BBC, Tidy decidiu responder aos criminosos, para entender como eles "fazem esses acordos obscuros com funcionários potencialmente traiçoeiros". O repórter se interessou em investigar o assunto porque, segundo ele, atualmente "os ataques cibernéticos ao redor do mundo estão se tornando mais impactantes e perturbadores para a vida cotidiana".

"A BBC realmente te paga bem?"

O suposto hacker, que mudou seu nome apenas para "Syn", explicou que, se o repórter fornecesse seus dados de login e código de segurança, ele hackearia a BBC e extorquiria a empresa por um resgate em bitcoin. Ele ainda afirmou que o repórter receberia milhões e nunca mais precisaria trabalhar. E aumentou a oferta para 25% do valor total que arrecadasse.

"Vamos ser honestos: a BBC realmente te paga bem? Podemos aposentá-lo", escreveu o suposto hacker, que também insistia que o repórter não seria descoberto. O criminoso ainda alegou que teve muito sucesso em fechar acordos com pessoas de dentro de outras empresas em ataques anteriores. "Você ficaria surpreso com o número de funcionários que nos forneceriam acesso", disse Syn.

Syn alegou ser um "gerente de contato" e o único falante de inglês do grupo de crimes cibernéticos Medusa. "Qualquer afiliado criminoso pode se cadastrar na plataforma (do Medusa) e usá-la para hackear organizações", diz a reportagem da BBC. Acredita-se que os administradores do grupo operem na Rússia ou em um de seus países aliados.

Tidy falou com os criminosos por dias, mas eles foram ficando mais irritados e passaram a pressionar por uma resposta. Até que "perderam a paciência" e o celular de Tidy começou a receber inúmeras notificações de autenticação de dois fatores do aplicativo de login da BBC, pedindo para que ele verificasse uma tentativa de redefinição de senha. Essa técnica hacker aposta que a vítima acabe clicando em "aceitar" nas notificações por engano - isso teria dado aos hackers acesso imediato às contas da BBC de Tidy.

"Como repórter e não profissional de TI, não tenho acesso de alto nível aos sistemas da BBC, mas ainda assim era preocupante e significava que meu celular estava inutilizável", diz Tidy. Ele então ligou para a equipe de segurança da informação da BBC e, por precaução, foi desconectado completamente de todos os sistemas.

Depois, o repórter recebeu uma mensagem dos hackers: "A equipe pede desculpas. Estávamos testando sua página de login da BBC e lamentamos muito se isso causou algum problema". Tidy disse aos hackers que estava bloqueado da BBC e irritado, mas os criminosos responderam dizendo que o acordo ainda estava valendo caso ele quisesse aceitar. Tidy afirma que parou de responder e, alguns dias depois, a conta foi excluída do Signal e os supostos hackers desapareceram.

Mundo
.
