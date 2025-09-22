Capa Jornal Amazônia
Supertufão atinge Ásia e provoca fechamento de aeroportos, escolas e escritórios

Estadão Conteúdo

A aproximação do supertufão Ragasa das Filipinas fez com que escolas e escritórios fechassem as portas e milhares de pessoas deixassem suas casas nesta segunda-feira, 22. Medidas também foram adotadas em Taiwan, Hong Kong, Macau e no sudeste da China.

O Ragasa tinha ventos de 215 km/h, com rajadas de até 295 km/h, quando atingiu a ilha de Panuitan, na província de Cagayan, no norte das Filipinas, segundo meteorologistas da região. Ciclones tropicais com ventos de 185 km/h ou mais são classificados como supertufões no país, uma designação adotada há alguns anos para enfatizar a urgência associada a tais eventos climáticos extremos.

A previsão é de que o Ragasa permaneça no mar da China Meridional pelo menos até quarta-feira, 24, e passe pelo sul de Taiwan e Hong Kong antes de atingir o território chinês.

A Administração de Serviços Atmosféricos, Geofísicos e Astronômicos das Filipinas (Pagasa, na sigla em inglês) alertou para inundações costeiras e afirmou que "há um alto risco de tempestades com ondas que podem atingir mais de 3 metros nas próximas 24 horas nas localidades costeiras baixas ou expostas" das províncias de Cagayan, Batanes, Ilocos Norte e Ilocos Sur.

A energia elétrica foi cortada na ilha de Calayan e em toda a província montanhosa de Apayao, a oeste de Cagayan, informaram autoridades. Não houve relatos de vítimas ou danos adicionais causados pelo Ragasa, chamado localmente de Nando.

Aulas canceladas e áreas esvaziadas

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Junior, suspendeu as atividades do governo e as aulas na capital e em 29 províncias na principal região norte de Luzon, nesta segunda-feira.

Mais de 8,2 mil pessoas foram levadas para locais seguros em Cagayan, enquanto 1,2 mil foram para abrigos de emergência em Apayao, região propensa a enchentes repentinas e deslizamentos de terra. Os voos domésticos foram suspensos nas províncias do norte atingidas pelo supertufão, enquanto barcos de pesca e balsas foram proibidos de deixar os portos devido ao mar agitado.

O Ragasa é o 14º evento climático extremo a atingir as Filipinas neste ano. Ele surge enquanto as autoridades e o Congresso investigam um escândalo de corrupção envolvendo supostos subornos que resultaram em projetos de controle de enchentes abaixo do padrão ou inexistentes.

China e Taiwan

Os condados de Taitung e Pingtung, no sul de Taiwan, determinaram o fechamento de algumas áreas costeiras e montanhosas, bem como das ilhas periféricas Orchid e Green. O Ragasa também forçou o cancelamento dos voos da tarde para as ilhas periféricas e suspendeu vários serviços de balsa, informou a Agência Central de Notícias.

Na província de Fujian, na costa sudeste da China, 50 rotas de balsa foram suspensas. Autoridades em Shenzhen, centro tecnológico do sul do país, planejaram realocar cerca de 400 mil pessoas, incluindo cidadãos que vivem em áreas baixas e propensas a inundações. O aeroporto de Shenzhen informou que suspenderá os voos a partir da noite desta terça-feira, 23.

O Centro Meteorológico Nacional da China previu que o supertufão atingiria a área costeira entre a cidade de Huizhou, na província de Guangdong, e a cidade de Wenchang, na província de Hainan, na quarta-feira.

A previsão é que o Ragasa traga chuvas torrenciais e ventos fortes para as áreas costeiras da China, a partir desta terça-feira. Várias cidades, como Jiangmen, Yangjiang, Zhongshan e Zhuhai, no sul da província de Guangdong, determinaram a suspensão das aulas, do funcionamento dos escritórios e fábricas e dos meios de transporte.

O supertufão pode atingir Guangdong mais de uma vez, informou o Centro Meteorológico Nacional da China. As autoridades disseram aos residentes para estocar suprimentos de emergência, reforçar portas e janelas e evacuar áreas subterrâneas.

Hong Kong e Macau

A previsão é de que o Ragasa atinja o sul de Hong Kong e de Macau. Não há previsão de fechamento do aeroporto de Hong Kong, no entanto, as autoridades já informaram que os voos serão significativamente reduzidos na noite desta terça-feira e que a maioria das operações será afetada na quarta-feira.

A companhia aérea Cathay Pacific Airways informou que os voos de passageiros programados para partir e chegar a Hong Kong a partir da noite desta terça-feira serão suspensos, com mais de 500 cancelamentos previstos.

Outras empresas aéreas anunciaram que seus voos serão interrompidos, incluindo a HK Express, que informou o cancelamento de mais de 100 voos entre terça-feira e quinta-feira, 25.

Todas as escolas em Hong Kong e Macau estarão fechadas nos próximos dois dias. Mais sacos de areia do que o normal foram fornecidos às áreas propensas a inundações em Hong Kong, enquanto a polícia de Macau pediu que as pessoas que vivem em áreas baixas se preparem para deixarem suas casas, se preciso. (Com informações da Associated Press)

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Palavras-chave

Ásia

tufão

Ragasa
Mundo
.
