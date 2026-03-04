Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Starmer diz que Reino Unido reforçará defesa contra ameaças do Irã, mas não entrará em guerra

Primeiro-ministro disse que Londres tem coordenado ações com os Estados Unidos e outros aliados para reforçar a segurança

Estadão Conteúdo

Reino Unido adota medidas para reduzir ameaças do Irã e reforçar a defesa no Oriente Médio, segundo o primeiro-ministro Keir Starmer. Ele destacou que o governo britânico busca evitar o envolvimento direto em conflitos sem base legal clara.

Em sessão no Parlamento britânico, Starmer mencionou a coordenação com os Estados Unidos e outros aliados. O objetivo é reforçar a segurança regional. Londres mantém contato para pré-posicionar forças e equipamentos.

O premiê citou o envio antecipado de sistemas de radar, defesa aérea terrestre e equipamentos contra drones. Caças F-35 já operam no Oriente Médio e na região de Chipre. Helicópteros antidrones serão enviados à ilha esta semana e o destróier HMS Dragon vai para o Mediterrâneo.

Cautela na intervenção militar

Respondendo à líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, Starmer reiterou a cautela. Ele não pretende envolver o país em conflito direto sem garantias jurídicas e estratégicas. A Força Aérea Real (RAF) não atacará posições iranianas sem base legal.

O primeiro-ministro afirmou que não estava preparado para que o Reino Unido entrasse em uma guerra sem base legal. Um plano viável e bem pensado também é essencial. Essa posição permanece inalterada.

Proteção interna e impactos econômicos

A proteção dos cidadãos do Reino Unido é a prioridade do governo. O país também trabalha para mitigar impactos do conflito. Desabastecimento no mercado de energia é uma das preocupações.

O premiê destacou o reforço das defesas internas. Mísseis de defesa aérea estão sendo reabastecidos. Starmer frisou a necessidade de agir com propósito, clareza e cabeça fria.

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

Reino Unido

Starmer
Mundo
