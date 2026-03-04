Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã ameaça destruir infraestrutura do Oriente Médio em meio a bombardeios de EUA e Israel

Estadão Conteúdo

O bombardeio conjunto de EUA e Israel contra o Irã se intensificou nesta quarta-feira, 4, enquanto Teerã prometeu destruir completamente a infraestrutura militar e econômica do Oriente Médio - sinais de que a guerra está longe de terminar e pode se expandir ainda mais.

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês), grupo paramilitar do país, afirmou estar preparada para a "destruição completa da infraestrutura militar e econômica da região". A declaração foi divulgada pela televisão estatal iraniana. "A continuidade das ações maliciosas e enganosas dos Estados Unidos na região terá como custo a destruição completa da infraestrutura militar e econômica da região", afirma o comunicado.

O texto também alega, sem apresentar provas, que as Forças Armadas dos EUA estariam usando "instalações civis como cobertura".

Além de atingir Teerã no quinto dia do conflito, Israel atacou o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano, enquanto o Irã lançou ataques contra Bahrein, Kuwait e Israel. À medida que o conflito se agravava, o Ministério da Defesa da Turquia informou que defesas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) interceptaram um míssil balístico lançado do Irã antes que ele entrasse no espaço aéreo turco. Além disso, um navio de guerra iraniano afundou na costa do Sri Lanka, embora ainda não esteja claro o que ocorreu. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

Teerã

Oriente Médio

infraestrutura
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

CONFLITO

Quando vai acabar a guerra entre EUA, Israel e Irã? Veja a previsão

Conflito entra no 5º dia; autoridade israelense estima confrontos por mais 7 a 10 dias

04.03.26 9h53

Comandante militar dos EUA diz que operação no Irã 'acabou de começar'

04.03.26 7h57

MUNDO

Ministro da Defesa do Israel ameaça matar quem for escolhido como líder supremo do Irã

As forças israelenses bombardearam um prédio que costuma abrigar reuniões da Assembleia de Especialistas

04.03.26 7h33

conflitos

Líbano: ataque lançado por Israel atinge hotel nos arredores de Beirute

Testemunhas relataram que ambulâncias foram despachadas para o local

04.03.26 7h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda