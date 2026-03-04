Irã ameaça destruir infraestrutura do Oriente Médio em meio a bombardeios de EUA e Israel

O bombardeio conjunto de EUA e Israel contra o Irã se intensificou nesta quarta-feira, 4, enquanto Teerã prometeu destruir completamente a infraestrutura militar e econômica do Oriente Médio - sinais de que a guerra está longe de terminar e pode se expandir ainda mais.

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês), grupo paramilitar do país, afirmou estar preparada para a "destruição completa da infraestrutura militar e econômica da região". A declaração foi divulgada pela televisão estatal iraniana. "A continuidade das ações maliciosas e enganosas dos Estados Unidos na região terá como custo a destruição completa da infraestrutura militar e econômica da região", afirma o comunicado.

O texto também alega, sem apresentar provas, que as Forças Armadas dos EUA estariam usando "instalações civis como cobertura".

Além de atingir Teerã no quinto dia do conflito, Israel atacou o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano, enquanto o Irã lançou ataques contra Bahrein, Kuwait e Israel. À medida que o conflito se agravava, o Ministério da Defesa da Turquia informou que defesas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) interceptaram um míssil balístico lançado do Irã antes que ele entrasse no espaço aéreo turco. Além disso, um navio de guerra iraniano afundou na costa do Sri Lanka, embora ainda não esteja claro o que ocorreu. Fonte: Associated Press.

