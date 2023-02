Socialite assassinada: confira os detalhes do crime que chocou Hong Kong; cinco pessoas foram presas

O caso do assassinato de uma socialite de Hong Kong chocou os moradores do território autônomo, que fica no sudeste da China. Abby Choi, de 28 anos, foi assassinada e partes do seu corpo foram encontradas em diferentes lugares da casa localizada no distrito rural de Tai Po.

O ex-marido de Abby Choi é o acusado do crime, além dos ex-sogros, o ex-cunhado e uma quinta pessoa não identificada. A socialite foi vista pela última vez quando encontrou com seu ex-companheiro, Alex Kwong, para buscar um dos filhos que tinham juntos. O homem foi preso no último sábado (25), quando tentava fugir em uma lancha.

Também foram presos o irmão de Alex, Anthony Kwong, e seu pai, Kwong Kau. Todos são suspeitos pelo homicídio da socialite. A ex-sogra da vítima também foi presa, acusada de obstruir as investigações. Um pedido de liberdade sob fiança foi negado pela Justiça nesta segunda-feira (27).

Detalhes do crime

Abby Choi foi assassinada brutalmente e partes do seu corpo foram encontradas em cômodos diferentes de uma mesma casa, distante 27 quilômetros de Kowloon, cidade onde ela foi vista pela última vez.

A cabeça da jovem foi encontrada dias depois de partes do corpo dela terem sido achadas no mesmo local. Alguns membros de Choi haviam sido fervidos e estavam guardados em uma geladeira. Também foram encontrados um cortador de carnes e uma serra elétrica na residência.

As investigações apontam para uma possível desavença financeira entre a socialite e seus ex-sogros, motivo que teria levado ao crime. Um quinto suspeito, ligado ao ex-sogro da jovem, foi preso no último domingo (26).

Quem era Abby Choi?

A socialite de 28 anos era conhecida por seus trabalhos como modelo. Recentemente, Choi havia sido capa da revista digital L’Officiel Mônaco, que trata sobre temas como moda e estilo de vida luxuoso.

A jovem tem quatro filhos, sendo dois deles com o suspeito. A vítima estava casada com Chris Tam desde 2016, com quem teve outros dois filhos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)