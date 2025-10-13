Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Sobe para 47 o número de mortos durante temporais no México; 39 estão desaparecidos

Estadão Conteúdo

Subiu para 47 o número de mortos em decorrência das enchentes e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que atingem várias partes do México; outras 39 estão desaparecidas.

As informações são das autoridades locais, que atribuem o temporal à passagem das tempestades tropicais Priscilla e Raymond na costa oeste do país.

No domingo, 12, a presidente Claudia Sheinbaum convocou os governadores dos Estados mais afetados para organizar um plano de resposta a emergências. Uma ponte aérea para envio de ajuda e transporte médico foi criada. O governo planeja dar início a um censo porta a porta nas casas afetadas a partir de segunda, 13.

A Coordenação Nacional de Proteção Civil do México informou que, até domingo, as fortes chuvas deixaram 18 mortos no Estado de Veracruz; 16 em Hidalgo; 9 em Puebla; e, uma criança em Querétaro, que foi soterrada. O número pode continuar a aumentar à medida que as equipes de resgate avançam pelas cidades inundadas. No país, milhares estão sem água e luz.

Em partes de Veracruz, a precipitação foi de 540 mm de chuva entre os dias 6 e 9 de outubro. Em Poza Rica, cidade produtora de petróleo a 275 km da capital do país, a água atingiu 4 metros de altura após o rio Cazones transbordar. (Com agências internacionais),

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

México

chuvas

mortes
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Hamas publica lista com os nomes dos 20 que reféns serão libertados

13.10.25 8h48

MUNDO

Lula reúne pela primeira vez com Papa Leão XIV: ‘Convidei-o a vir à COP 30’; veja fotos

A primeira-dama do Brasil, Janja, também esteve no primeiro encontro entre o presidente e o Santo Padre. O momento ocorreu nessa segunda-feira (13), no Vaticano

13.10.25 8h35

Sobe para 47 o número de mortos durante temporais no México; 39 estão desaparecidos

13.10.25 8h18

Taleban diz ter matado soldados do Paquistão

13.10.25 7h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

irresponsabilidade

Menina de 14 anos morre após cirurgia plástica; mãe e padrasto foram presos

Garota foi submetida a implantes mamários e transferência de gordura para os glúteos. Caso levou à proposta de uma lei que leva o nome da adolescente

08.10.25 17h46

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda