Sétimo voo da operação Voltando em Paz leva brasileiros de Israel ao Rio de Janeiro

O sétimo voo da operação Voltando em Paz partiu de Tel Aviv, em Israel, por volta do meio-dia desta sexta-feira (20), no horário de Brasília (DF). A aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) transporta 69 passageiros e 9 animais de estimação. A chegada ao Rio de Janeiro (RJ) está programada para às 13h30 deste sábado (20).

No grupo de passageiros, três bolivianas - uma mulher e duas filhas - foram incluídas a pedido do governo da Bolívia. Conforme o Itamaraty, essa decisão foi tomada após a constatação da ausência de passageiros brasileiros.

Até o momento, a operação do governo federal já repatriou 1.135 brasileiros que manifestaram o desejo de deixar a região em conflito no Oriente Médio. Outros nacionais optaram por sair da área em voos comerciais.

O Itamaraty informou que o nono voo para a repatriação de brasileiros na zona de guerra partirá de Tel-Aviv no próximo domingo (22). A expectativa do órgão é que esse seja o último voo destinado à repatriação de brasileiros de Israel.

Segundo o Itamaraty, "considerando as atuais condições locais e a operação normal do aeroporto de Ben Gurion, não estão previstos voos adicionais para brasileiros em Israel."

Além disso, um avião brasileiro permanece estacionado no Cairo, capital do Egito, para atender cerca de 30 brasileiros presentes na Faixa de Gaza. Eles aguardam autorização para cruzar a fronteira com o Egito, mas até o momento não foi alcançado um acordo para a retirada dessas pessoas.