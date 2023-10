Relatório da Inteligência dos EUA indica que grupo palestino teria causado explosão em Hospital

Uma análise inicial realizada por membros da inteligência dos Estados Unidos aponta que a explosão ocorrida em um hospital em Gaza pode ter sido desencadeada por um foguete de origem em um grupo palestino, conforme comunicado pela porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, Adrienne Watson.

Adrienne afirmou: "Apesar de estarmos continuamente reunindo informações, nossa avaliação atual, baseada na análise de imagens aéreas e interceptações, sugere que Israel não é responsável pela explosão no hospital em Gaza".

As agências de inteligência dos Estados Unidos consideraram um vídeo que mostrava o foguete proveniente de uma direção diferente das posições militares israelenses, conforme informado por autoridades ao jornal norte-americano "The New York Times".

Se essa conclusão for confirmada, ela contradirá a versão apresentada pelo governo de Gaza, que acusa Israel pela explosão.

Autoridades israelenses alegaram que o foguete foi disparado pela Jihad Islâmica Palestina, um grupo aliado do Hamas, embora este último negue a autoria.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, relatou que 471 palestinos perderam a vida na explosão que atingiu um hospital na terça-feira.

No entanto, não há um consenso sobre o número de vítimas. O próprio Ministério da Saúde de Gaza divulgou números conflitantes: inicialmente, declarou em um comunicado que eram 200 mortos, mas posteriormente, o porta-voz da instituição, Ashraf al-Qidra, concedeu uma entrevista na qual mencionou que o número de mortos poderia chegar a 500.