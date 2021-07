Serviço secreto da Rússia prende diplomata da Estônia por espionagem

O serviço secreto da Rússia prendeu nesta terça-feira, 6, o Cônsul da Estônia em São Petersburgo, Mart Lätte. Segundo o FSB, o diplomata foi preso por ter recebido documentos confidenciais.

"O FSB prendeu o diplomata e cônsul geral estoniano em São Petersburgo em flagrante delito, quando recebeu documentos confidenciais de um cidadão russo", disseram os serviços de segurança, citados por agências de notícias russas.

Este ato "é incompatível com o estatuto diplomático e tem um caráter claramente hostil à Rússia. Adotaremos medidas contra o diplomata estrangeiro em virtude das normas do direito internacional", acrescentou o FSB.

A porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Estônia, Aari Lemmik, estimou "completamente infundadas" as acusações e chamou de "provocação" a prisão do diplomata. "Esse é um novo exemplo de que a Rússia não quer relações construtivas com seus vizinhos e com a União Europeia", disse a porta-voz.

A detenção ocorre em meio ao aumento de casos de espionagem entre a Rússia e o Ocidente.