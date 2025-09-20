Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Senado dos EUA rejeita projetos para financiar governo

Estadão Conteúdo

O Senado dos Estados Unidos rejeitou na sexta-feira projetos de ambos os partidos para financiar as agências federais por algumas semanas, quando o novo ano fiscal começar em 1º de outubro. A medida aumenta a possibilidade de uma paralisação parcial do governo nesta data. Líderes democratas e republicanos culparam o lado oposto pelo impasse.

Os democratas acusaram os republicanos de não negociar com eles para atender a algumas de suas prioridades em saúde como parte da medida de financiamento, mesmo sabendo que os votos da oposição seriam necessários para que um projeto de lei chegasse à mesa do presidente Donald Trump.

Por outro lado, os republicanos disseram que os democratas estavam fazendo exigências que aumentariam drasticamente os gastos e não eram pertinentes à questão central de manter as agências em pleno funcionamento por um curto período, enquanto as negociações sobre um pacote de gastos de um ano inteiro continuavam.

Não está claro como os dois lados poderão evitar uma paralisação. Os republicanos estão planejando o que equivale a uma nova votação de sua proposta perto do prazo, na esperança de que mais democratas mudem de ideia. Os democratas estão repetindo sua exigência de que os republicanos se sentem com eles e trabalhem em um compromisso.

"O teatro deve acabar", disse o líder Democrata do Senado, Chuck Schumer, de Nova York, após a votação. "Vamos sentar e negociar."

Mundo
