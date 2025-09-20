Capa Jornal Amazônia
Trump cria o 'Gold Card', um visto de residência de cerca de R$ 5,3 milhões

Decreto foi firmado nesta sexta-feira (19) pelo presidente americano

Estadão Conteúdo
fonte

Trump Gold Card (Divulgação)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou nesta sexta-feira, 19, um decreto que cria o programa de residência "Gold Card" que custará US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,32 milhões) para indivíduos, e 2 milhões (cerca de R$ 10,6 milhões) caso seja patrocinado por uma empresa.

O presidente republicano anunciou também que as companhias que desejam contratar trabalhadores estrangeiros muito qualificados com o visto H-1B, como no setor de alta tecnologia, deverão desembolsar US$ 100 mil (cerca de R$ 532 mil) a cada ano, em vez dos 1 mil dólares atuais ( cerca de R$ 5.320).

"Acredito que vai ser tremendamente bem-sucedido", disse Trump.

Ao lado de Trump havia um cartaz dourado, no formato de um cartão de crédito de tamanho gigante, com sua foto em pleno centro.

Os vistos H-1B têm duração determinada, inicialmente de três anos, e são prorrogáveis por até seis, para estrangeiros patrocinados por um empregador. Desde o seu primeiro mandato, Trump vinha mostrando a intenção de limitar essas permissões de trabalho para priorizar a mão de obra americana.

O número de pedidos de visto H1-B aumentou significativamente nos últimos anos e chegou a um pico de aprovação em 2022, durante a presidência do democrata Joe Biden.

Em contrapartida, o pico de rejeição foi registrado em 2018, durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca.

Os Estados Unidos aprovaram aproximadamente 400 mil vistos H1-B em 2024, dos quais dois terços foram renovações. A Índia representa cerca de três quartos dos beneficiários.

As grandes empresas de tecnologia dependem de trabalhadores indianos que se mudam para os Estados Unidos ou viajam entre ambos os países.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

RELACIONADAS EM MUNDO

problema técnico

Ataque cibernético interrompe sistemas de check-in nos principais aeroportos europeus

Informação foi repassada por autoridades neste sábado (20)

20.09.25 9h13

1º de outubro

Visto americano: regras de isenção de entrevistas têm nova data para começar

A partir do mês que vem, adolescentes menores de 14 anos e idosos acima de 79 deixarão de ser isentos

20.09.25 9h08

EUA realizam terceiro ataque contra suposto navio de tráfico de drogas, diz Trump

20.09.25 8h28

SOLIDÃO

Cresce número de idosas no Japão que cometem crimes para viver na cadeia; saiba o motivo

Prisões japonesas viram refúgio para idosas que buscam moradia e assistência médica

19.09.25 23h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

atentado

Acusado de matar Charlie Kirk confessou crime ao parceiro por mensagem de texto

Segundo investigadores, Tyler Robinson disparou um único tiro do telhado de um prédio com vista para o espaço ao ar livre onde Kirk falava para cerca de três mil pessoas

17.09.25 16h08

