Mundo

Mundo

Segunda visita de Estado de Trump ao Reino Unido tem protestos e prisões em Windsor

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu uma recepção real no Castelo de Windsor nesta quarta-feira, 17, mas além dos muros do castelo havia muitos que não viam com bons olhos sua inédita segunda visita de Estado. Dezenas de manifestantes foram às ruas de Windsor antes da chegada para entoar gritos de que Trump precisava "ir embora" e de que ele não era "bem-vindo" no local.

"Não acho certo termos Trump vindo para uma segunda visita de Estado por conta de sua retórica horrível, políticas e ações contra mulheres e pessoas de cor", disse Grace Nathew. O grupo carregava cartazes com frases como "Trump, sua política fede" e "vá embora. Você está poluindo Windsor".

A polícia informou ter prendido quatro pessoas na terça-feira, 16, após uma ação em que uma imagem de Trump e Jeffrey Epstein foi projetada em uma torre do Castelo de Windsor.

Trump foi recebido pelo rei Charles III no castelo e participou de um passeio de carruagem pelos jardins, enquanto bandas militares tocavam os hinos nacionais dos EUA e do Reino Unido. Um banquete luxuoso estava programado para a noite.

Em Londres, a cerca de 32 quilômetros a leste de Windsor, centenas de manifestantes começaram a se reunir para uma marcha contra a visita. A Polícia Metropolitana se preparava para até 50 diferentes grupos de protesto tomarem as ruas à tarde e marcharem até o Parlamento. Mais de 1,6 mil agentes serão mobilizados para manter a ordem nas ruas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

eua

trump

reino unido. protestos
