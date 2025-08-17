Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Secretário de Trump diz que paz na Ucrânia vai depender 'do que os ucranianos puderem tolerar'

Estadão Conteúdo

O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, afirmou neste domingo, 17, que o líder russo, Vladimir Putin, concordou durante reunião com Donald Trump em permitir que os Estados Unidos e aliados europeus ofereçam à Ucrânia uma garantia de segurança semelhante ao mandato coletivo de defesa da OTAN, como parte de um eventual acordo para encerrar a guerra.

"Conseguimos obter a seguinte concessão: que os Estados Unidos pudessem oferecer proteção semelhante à do Artigo 5, que é uma das verdadeiras razões pelas quais a Ucrânia quer fazer parte da OTAN", disse à CNN. Segundo ele, foi a primeira vez que ouviu Putin concordar com isso. Por outro lado, a entrada do país na OTAN fica fora de discussão. "A discussão supõe que os ucranianos possam concordar com isso e conviver com isso, e tudo vai girar em torno do que os ucranianos puderem tolerar", afirmou.

Witkoff detalhou que as duas partes concordaram com "garantias de segurança robustas que eu descreveria como revolucionárias". Ele acrescentou que a Rússia afirmou que assumiria um compromisso legislativo de não buscar territórios adicionais na Ucrânia, mas que Donetsk ainda está em discussão, e que o caso seria detalhado na reunião desta segunda-feira, 18, que vai reunir Trump, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, e liderança europeias em Washington.

Em entrevista à Fox News, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio ressaltou que haverá "consequências adicionais", como Trump havia alertado antes de se reunir com Putin, caso não fosse alcançado um cessar-fogo.

"Podemos chegar a esse ponto, infelizmente, se a paz não for possível, mas estamos tentando evitar. Queremos dar todas as oportunidades possíveis para que os russos digam sim a algo com o qual a Ucrânia possa viver".

"Ambos os lados estão bastante entrincheirados. Você sabe, não temos sanções contra a Ucrânia. Temos sanções contra a Rússia. Não fornecemos armas para a Rússia. Fornecemos armas e assistência para a Ucrânia. Então, os EUA já fizeram muito em relação a isso", completou à jornalista.

Rubio disse ainda que o país tenta fazer com que haja um acordo mas que, para isso, os dois dados terão de fazer concessões. "Em uma negociação, um lado não tem tudo o que quer, isso não é um acordo de paz. Isso é uma rendição. E eu não acho que você verá rendição de nenhum dos lados tão cedo", disse.

(Com agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rússia

Ucrânia

guerra

Trump

secretário

negociações
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Secretário de Trump diz que paz na Ucrânia vai depender 'do que os ucranianos puderem tolerar'

17.08.25 13h08

Manifestantes protestam em Israel por cessar-fogo e libertação de reféns

17.08.25 9h32

Três pessoas morrem e oito ficam feridas em tiroteio em clube noturno de Nova York, diz site

17.08.25 9h13

HAJA TAXA!

EUA não vão cobrar novas tarifas da China por comprar petróleo da Rússia

As tarifas começam a valer em 27 de agosto.

16.08.25 21h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

Água de sangue

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

11.08.25 14h18

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

alvo de atentado

Morre Miguel Uribe, senador e pré-candidato à Presidência baleado na Colômbia

Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, estava internado em estado crítico desde que foi baleado, há dois meses

11.08.25 8h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda