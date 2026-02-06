Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA: Trump publica vídeo racista que retrata casal Obama como macacos

Republicanos do Congresso dos Estados Unidos criticaram a publicação racista feita por Trump.

Estadão Conteúdo
fonte

A publicação foi apagada nesta sexta-feira, 6. "Um funcionário da Casa Branca fez a postagem por engano. Ela já foi removida", disse um funcionário (Truth Social @realDonaldTrump)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo racista na rede social Truth Social na noite de quinta-feira, 5, que continha um trecho que retrata o ex-presidente americano Barack Obama e a ex-primeira-dama dos EUA Michelle Obama como macacos.

O trecho foi inserido perto do final de um vídeo de 62 segundos que promovia teorias da conspiração sobre a eleição presidencial americana de 2020, que foi perdida por Trump para o democrata Joe Biden.

Republicanos do Congresso dos Estados Unidos criticaram a publicação racista feita por Trump.

"A publicação do presidente está errada e é incrivelmente ofensiva", escreveu o deputado republicano Mike Lawler, de Nova York, em uma publicação nas redes sociais. Lawler, que representa o Vale do Hudson, disse que o vídeo "deveria ser apagado imediatamente e acompanhado de um pedido de desculpas".

O senador republicano Tim Scott, da Carolina do Sul, afirmou que o vídeo foi "a coisa mais racista que já vi vinda desta Casa Branca". Scott, o único senador republicano negro e chefe de seu comitê de campanha, disse que "o presidente deveria removê-lo".

A publicação foi apagada nesta sexta-feira, 6. "Um funcionário da Casa Branca fez a postagem por engano. Ela já foi removida", disse um funcionário à AFP.

O trecho que repercutiu foi inserido perto do final de um vídeo que promovia teorias da conspiração sobre a eleição presidencial americana de 2020, que foi perdida por Trump para o democrata Joe Biden. O clipe parece ter sido retirado de um vídeo que foi compartilhado em outubro por um usuário no X com a legenda "Presidente Trump: Rei da Selva" e um emoji de um leão.

Nesse vídeo, vários políticos democratas importantes - incluindo Biden, a ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton, e a ex-vice-presidente Kamala Harris - foram mostrados como zebras, girafas e outros animais, enquanto o Trump foi retratado como um leão. Os Obamas, no clipe, foram mostrados como macacos. O vídeo termina com os animais se curvando diante do atual presidente americano. (Com agências internacionais).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

CASAL OBAMA

MACACOS

VÍDEO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

UE propõe 20º pacote de sanções à Rússia com foco em petróleo, bancos e comércio

06.02.26 11h58

MUNDO

Irã informa 'fim' de conversas com EUA enquanto escopo das negociações ainda é incerto

As reuniões ocorreram em Omã, com o conteúdo das negociações ainda não esclarecido

06.02.26 11h33

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

Rússia concorda em conversa rápida com EUA sobre acordo nuclear em meio a debate sobre China

06.02.26 11h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

CONTRA AGRESSÕES

Estudante de 16 anos cria brinco que fotografa agressores

O brinco integra uma microcâmera de alta precisão e um módulo de rastreamento por GPS, ambos miniaturizados para caber no acessório

01.02.26 10h40

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda