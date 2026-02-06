Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Portugal mantém eleição no domingo mesmo após prolongar alerta de calamidade com tempestade

A Comissão Nacional de Eleições de Portugal, que é autoridade eleitoral do país, declarou em nota na quinta-feira que a votação ocorrerá conforme o previsto

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (wirestock / Freepik)

A tempestade Leonardo, que atinge a Espanha e Portugal, levou o governo lusitano a decretar estado de calamidade em 68 municípios, de acordo com comunicado divulgado nesta sexta-feira, 6, mas não suspendeu o segundo turno das eleições presidenciais previsto para acontecer no domingo. Em vídeo publicado no X, André Ventura, líder do partido de extrema-direita Chega, questionou se há condições para realizar as eleições e afirmou que a votação deveria ser adiada por uma semana, pois o pleito era "uma questão de igualdade entre todos os portugueses".

A Comissão Nacional de Eleições de Portugal, que é autoridade eleitoral do país, declarou em nota na quinta-feira que a votação ocorrerá conforme o previsto. "A existência de estado de calamidade, avisos meteorológicos ou situações adversas de caráter geral não constitui, por si só, fundamento suficiente para o adiamento da votação ao nível comunal ou distrital", explica.

Em Portugal, um homem morreu devido à subida das águas da tempestade Leonardo, enquanto uma menina continua desaparecida após ter sido arrastada por um rio caudaloso na Espanha. O evento natural está trazendo mais chuvas fortes e ventos intensos para a Península Ibérica.

Na região da Andaluzia, no sul da Espanha, cerca de 4.000 pessoas evacuaram suas casas devido à tempestade, e dezenas de estradas permaneceram fechadas por causa de inundações e deslizamentos de terra.

A agência meteorológica espanhola suspendeu o alerta máximo no sul da Espanha, mas acrescentou que outro sistema de tempestades era esperado para o fim de semana. Leonardo é a mais recente de uma série de tempestades que atingiram a Espanha e Portugal nas últimas semanas.

*Com informações da Associated Press

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

