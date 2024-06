São João: entenda a história do santo festeiro e parente de Jesus

Todo dia 24 de junho é celebrado o Dia de São João, sendo comemorado desde o início pela Igreja Católica. São João é conhecido por ter batizado Jesus Cristo como o Messias, por isso ele é considerado o primeiro profeta. Mas afinal, quem foi São João Batista? A redação integrada do Grupo Liberal traz a história do santo festeiro e qual sua relação com as festas juninas. Confira:

1 - Quem foi São João?

São João Batista é o filho de Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Logo, o santo homenageado a cada junho pela Igreja Católica é um primo de Jesus Cristo. Um fato ao qual poucas pessoas atentam, além de ter sido aquele que batizou o messias do cristianismo nas águas do rio Jordão. Na Bíblia, o homem teve uma trajetória marcada por humildade e fé. Há algumas discussões sobre idades, mas possivelmente João era seis meses mais velho que Jesus.

Em idade avançada, Isabel concebeu um filho. O elo entre ele e Jesus começou ainda no ventre. Maria, grávida de Cristo, visitou a prima que estava gestante. João Batista é aquele que foi dado por Deus a Isabel como um sinal da Graça Divina. O dia 24 de junho é o que marca a data do nascimento dele.

Com exceção da própria mãe de Jesus, São João é o único santo a ter uma data dedicada ao próprio aniversário. Por isso, tradicionalmente, a Igreja Católica comemora o Dia de São João Batista, aquele que batiza, em 24 de junho.

João acabou condenado à morte pelo governante Herodes Antipas (20 a.C - cerca de 39 d.C). Não se sabe exatamente a idade que João tinha quando foi morto, mas é certo que era mais velho do que seu primo Jesus.

2 - Qual a relação do Santo com as festas juninas?

Quando a Isabel entrou em trabalho de parto de João Batista, no alto de uma montanha, foi acesa uma fogueira para avisar os parentes que estavam ao pé da montanha. Com isso, a fogueira se tornou um dos símbolos das festas juninas.

No Brasil, com a chegada dos portugueses, no ano de 1500, junto vieram as tradições religiosas. Eles trouxeram para o “Novo Mundo” as festas dedicadas aos santos católicos.

A força de São João, principalmente na região Nordeste do Brasil, tem ligação com essa colonização do Brasil. Visto que os portugueses celebravam as ‘festas joaninas', no mês de junho. Com o passar dos séculos, a festa foi se transformando até se transformar em “festa junina”, tendo a influência indígena em relação às comidas típicas à base de milho.

O enraizamento da cultura portuguesa no Nordeste fez com que São João ganhasse força, principalmente no interior com o catolicismo popular na vida do sertanejo.

Fonte: UOL e BBC Brasil

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)