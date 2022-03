Vida em meio ao caos: família brinca de 'escorrega' em abrigo subterrâneo em Kiev, na Ucrânia

Um morador da Ucrânia postou, neste domingo, 20, um vídeo de sua família brincando de 'escorregar' nas escadas de uma estação de metrô. A legenda do vídeo diz: "a ilha da vida em meio ao caos. Vida de metrô. 25 dias de guerra". A postagem causou emoção entre oe seguidores do morador. Assista:

Milhares de famílias ucranianas estão abrigadas em estações de metrô que viraram bunkers improvisados, em Kiev e outras cidades da Ucrânia. Idosos, crianças pequenas, bebês e animais de estimação dividem os locais, que estão lotados, e tentam se proteger da guerra contra a Rússia, que nesta segunda-feira, 21, entra para o 26º dia.

Civis, incluindo crianças, já estavam recebendo orientações para se deslocar às estações em casos de bombardeio. A população, ao escutar as sirenes de alerta de novos ataques, se dirige para as estações de metrô em busca de refúgio e segurança. As famílias levam mantimentos e bagagens e aguardam o fim dos bombardeios.

