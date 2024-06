Rússia vai enviar navios de guerra e submarino nuclear para Cuba

A Rússia vai enviar um grupo de navios de guerra e um submarino nuclear para Cuba que devem ficar entre os dias 12 e 17 de junho no porto de Havana.

As Forças Armadas de Cuba alertaram por meio de comunicado que nenhuma das embarcações estará equipada com armas nucleares, apesar de o submarino Kazan funcionar por meio de propulsão nuclear.

“Esta visita decorre das históricas relações de amizade entre Cuba e a Rússia e está estritamente de acordo com as regras internacionais”, disse o Ministério da Defesa de Cuba. “Nenhum dos navios transporta arma nucleares, portanto a sua atracação no nosso país não representa uma ameaça para a região”, destacou.

Ainda segundo a nota, uma série de atividades devem ser realizadas durante a estadia das embarcações russas no mar cubano. Havana, no entanto, não informou se os eventos vão incluir treinamentos militares.

Em meio às tensões com a Rússia, o governo dos Estados Unidos disse que a Marinha americana deve monitorar a visita, apesar de não considerar a chegada das embarcações como uma ameaça.