Imagens de satélites mostram aumento de testes nucleares na Rússia, China e EUA

Os Estados Unidos, a Rússia e a China construíram novas instalações e cavaram novos túneis nos seus locais de testes nucleares nos últimos anos, segundo mostram imagens de satélite obtidas exclusivamente pela CNN enquanto as tensões entre as três principais potências nucleares atingiram o seu ponto mais alto em décadas.

Embora não se saiba se algum dos três países estão se preparando para um teste nuclear iminente, as imagens, obtidas e fornecidas por um analista proeminente em estudos militares de não-proliferação, ilustram expansões recentes em três locais de testes nucleares, em comparação com apenas alguns anos atrás.

Um deles é operado pela China, na região do extremo oeste de Xinjiang, um pela Rússia, num arquipélago do Oceano Ártico, e outro pelos EUA, no deserto de Nevada.



As imagens de satélite dos últimos três a cinco anos mostram novos túneis sob as montanhas, novas estradas e instalações de armazenamento, além de um aumento do tráfego de veículos entrando e saindo dos locais, disse Jeffrey Lewis, professor adjunto do Centro James Martin para Não-Proliferação do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais.

“Há realmente muitos indícios que estamos vendo que sugerem que a Rússia, a China e os Estados Unidos podem retomar os testes nucleares”, disse ele, algo que nenhum desses países fez desde que os testes nucleares subterrâneos foram proibidos pelo Tratado de Proibição de Testes Nucleares de 1996. A China e os EUA assinaram o tratado, mas não o ratificaram.



O coronel aposentado da Força Aérea dos EUA Cedric Leighton, ex-analista de inteligência, revisou as imagens das instalações nucleares das três potências e chegou a uma conclusão semelhante.

“É muito claro que todos os três países, Rússia, China e Estados Unidos, investiram muito tempo, esforço e dinheiro não só na modernização dos seus arsenais nucleares, mas também na preparação dos tipos de atividades que seriam necessárias para um teste”, disse.



Moscou ratificou o tratado, mas o presidente russo, Vladimir Putin, disse em fevereiro que ordenaria um teste, se os EUA se mexessem primeiro, acrescentando que “ninguém deveria ter ilusões perigosas de que a paridade estratégica global pode ser destruída”.

As expansões podem desencadear uma corrida para modernizar a infraestrutura de testes de armas nucleares num momento de profunda desconfiança entre Washington e os dois governos autoritários, disseram analistas, embora a ideia de um conflito armado real não seja considerada iminente.



“A ameaça dos testes nucleares depende do grau em que aceleram a crescente corrida armamentista entre os Estados Unidos, por um lado, e a Rússia e a China, por outro”, disse Lewis. “As consequências disso são que gastamos grandes somas de dinheiro, mesmo que não fiquemos mais seguros.”



Ameaças nucleares

Os comentários de Lewis vieram depois que um proeminente grupo de vigilância nuclear, o Boletim de Cientistas Atômicos, no início deste ano, definiu seu icônico Relógio do Juízo Final, que mede quão perto o mundo está da autodestruição, para 90 segundos para a meia-noite — o indicativo mais precário feito pelo relógio desde a sua criação, em 1947. O grupo citou a guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão ilegal do seu vizinho pela Rússia em fevereiro de 2022, como principal razão para a sua avaliação sóbria.



“As ameaças veladas da Rússia de usar armas nucleares lembram ao mundo que a escalada do conflito — por acidente, intenção ou erro de cálculo — é um risco terrível. A possibilidade de o conflito escapar ao controle de qualquer pessoa permanece elevada”, afirmou o grupo.

Por outras palavras, o Relógio do Juízo Final sinaliza hoje um risco maior de fim da humanidade do que em 1953, quando tanto os Estados Unidos como a União Soviética realizaram dramáticos testes de armas nucleares na superfície.



No mês passado, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, lançou um novo apelo aos principais países para que ratificassem o tratado internacional que proíbe experiências para fins pacíficos e militares.

“Este ano, enfrentamos um aumento alarmante na desconfiança e divisão global”, disse Guterres. “Numa altura em que quase 13.000 armas nucleares estão armazenadas em todo o mundo — e os países estão trabalhando para melhorar a sua precisão, alcance e poder destrutivo — esta é uma receita para a aniquilação.”

Lewis salientou que o desempenho inesperadamente fraco dos militares russos na Ucrânia poderia ser parte do ímpeto para Moscovo considerar a retomada dos testes nucleares.



Dmitry Medvedev, um apoiante agressivo de Putin e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, prometeu que Moscou “teria de usar armas nucleares” se a contra-ofensiva da Ucrânia tivesse sucesso. A retórica belicosa de Medvedev levantou sobrancelhas, mas Putin é o principal decisor da Rússia e amplamente visto como o verdadeiro poder por detrás do trono durante os quatro anos de presidência de Medvedev.



Belarus, que desempenhou um papel fundamental na invasão da Ucrânia pela Rússia, também recebeu armas nucleares táticas de Moscou, conforme disse o presidente Alexander Lukashenko em agosto. Ele acrescentou que Minsk estaria disposta a usá-las diante da “agressão” estrangeira.



Rússia e China

Mesmo quando os militares russos invadiram a Ucrânia no ano passado, os analistas também viram uma expansão do local de testes nucleares do país em Novaya Zemlya, no arquipélago do Oceano Ártico.



Em meados de agosto, a instalação recebeu atenção renovada quando o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, fez uma visita, segundo o Ministério da Defesa russo.

O local de Novaya Zemlya foi usado pela primeira vez pela União Soviética para realizar testes nucleares em 1955, até a última explosão subterrânea da URSS em 1990. Durante esse período, o local passou por um total de 130 testes envolvendo mais de 200 dispositivos, de acordo com uma análise publicada na revista Ciência e Segurança Global.

Imagens de satélite obtidas pela CNN mostraram que houve uma extensa construção no local de testes de Novaya Zemlya de 2021 a 2023, com navios e novos contêineres chegando ao porto, estradas mantidas desobstruídas no inverno e túneis escavados profundamente nas montanhas do Ártico.



“O local de testes russo está aberto o ano todo, vemos eles limpando a neve das estradas e construindo novas instalações.” comentou Lewis.

Perto dessas instalações há túneis onde a Rússia já realizou testes no passado, disse Lewis. “Nos últimos cinco ou seis anos, vimos a Rússia cavar novos túneis, o que sugere que está preparada para retomar os testes nucleares”, informou.

“É bastante claro para mim que os russos estão se preparando para um possível teste nuclear”, acrescentou Leighton, antigo oficial de inteligência da Força Aérea dos EUA e agora analista da CNN. Mas ele ofereceu o que disse serem “advertências” importantes.

“Os russos podem estar tentando ir direto ao ponto, fazendo todos os preparativos para um teste nuclear, mas não o realizando realmente. Em essência, eles estariam fazendo isso para “assustar” o Ocidente”, falou Leighton.



O aumento da atividade também foi detectado no local de testes nucleares chinês em Lop Nur, um lago salgado seco entre dois desertos no oeste da China, escassamente povoado.

Imagens de satélite mostram que um quinto e novo túnel subterrâneo foi escavado nos últimos anos e novas estradas foram construídas. Uma comparação das imagens tiradas em 2022 e 2023 mostra que a pilha de entulho tem aumentado constantemente de tamanho, levando os analistas a acreditar que os túneis estão sendo expandidos, disse Lewis.

Além disso, a principal área de administração e apoio tem visto novos projetos de construção. Uma nova área de armazenamento foi construída em 2021 e 2022, que poderá ser utilizada para armazenamento de explosivos, acrescentou.

“O local de teste chinês é diferente do local de teste russo”, disse Lewis. “O local de testes chinês é vasto e contém muitas partes diferentes.”

“(Parece) muito ocupado e essas coisas são facilmente vistas em imagens de satélite. Se pudermos vê-los, acho que o governo dos EUA certamente poderá”, acrescentou.

O aumento da atividade em Lop Nur também foi observado num relatório de abril do projeto China Observer da Sasakawa Peace Foundation, um grupo de especialistas chineses no Japão.



Após uma análise de fotos de satélite do local de Lop Nur, o grupo concluiu que o “possível objetivo da China é realizar testes nucleares subcríticos”.

Encontrou um possível sexto túnel de testes em construção em Lop Nur, dizendo que “o facto de um túnel muito longo ter sido escavado ao longo do terreno da montanha com curvas no caminho indica que a construção do local de testes está na sua fase final”.



Atividade no deserto de Nevada

Os EUA publicaram uma versão não classificada da Revisão da Postura Nuclear com periodicidade de poucos anos, que fornece uma visão geral do papel das armas nucleares na sua estratégia de segurança.

Em um relatório mais recente, divulgado em Outubro de 2022, se afirmou que Washington só consideraria a utilização de armas nucleares em “circunstâncias extremas”. No entanto, também afirmou que os EUA não adotam uma “política de não primeiro uso” porque isso resultaria num “nível de risco inaceitável” para a sua segurança.

Os EUA realizaram o seu último teste subterrâneo em 1992, mas Lewis disse que os EUA há muito que se mantêm num estado de prontidão para um teste nuclear, prontos para reagir se um dos seus rivais agir primeiro.



“Os Estados Unidos têm uma política de estar preparados para realizar um teste nuclear num prazo relativamente curto, cerca de seis meses”, disse ele.

As imagens comerciais de satélite, obtidas acima do local de testes nucleares no Nevada, oficialmente conhecido como Local de Segurança Nacional do Nevada, mostram que uma instalação subterrânea — o complexo U1a — foi grandemente expandida entre 2018 e 2023.



A Administração de Segurança Nacional (NNSA), um braço do Departamento de Energia dos EUA que supervisiona o local, afirma que o laboratório se destina à realização de experiências nucleares “subcríticas”, uma prática de longa data adotada para garantir a confiabilidade das armas no atual arsenal sem testes em larga escala.

“Em experimentos subcríticos, os altos explosivos químicos geram altas pressões, que são aplicadas a materiais de armas nucleares, como o plutônio. A configuração e as quantidades de explosivos e materiais nucleares são tais que nenhuma explosão nuclear ocorrerá”, afirma o site da NNSA.

Um relatório do Gabinete de Responsabilidade Governamental dos EUA (GAO), divulgado em agosto, diz que os EUA construirão dois dispositivos de medição no local do Nevada para “fazer novas medições de plutônio durante experiências subcríticas”.



Os dispositivos e melhorias de infraestruturas relacionadas, necessários “para informar os planos de modernização do arsenal de armas nucleares” custarão cerca de 2,5 a 2,6 bilhões de dólares e estarão prontos até 2030, segundo o relatório do GAO.

A expansão das instalações no local de testes do Nevada poderá alimentar receios em Moscou e Pequim de que Washington possa estar se preparando para um teste nuclear. Embora ambos os países possam ver o desenvolvimento a partir de imagens de satélite, eles não conseguem verificar de forma independente o que está acontecendo dentro, disse Lewis.



“O perigo é que mesmo que todos os três comecem planejando apenas ir em segundo lugar, um deles pode se convencer da importância de ir primeiro, um deles pode decidir que, já que todo mundo está fazendo isso, é melhor dar o salto e realmente vá em frente.”, completou.



Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp