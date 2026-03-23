O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rússia reitera apoio ao Irã em conversa telefônica entre Araghchi e Lavrov

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, e seu homólogo russo, Sergey Lavrov, discutiram por telefone, nesta segunda-feira, 23, os últimos desenvolvimentos na região e as consequências de segurança decorrentes das ações militar dos EUA e de Israel contra Teerã.

Segundo canal do Telegram do ministério, Araghchi reiterou a determinação do Irã em continuar defendendo sua soberania nacional e integridade territorial, acrescentando que a ameaça de atacar a infraestrutura energética do país é um "exemplo claro de crime de guerra e genocídio" e, caso tal ameaça se concretize, "a resposta será rápida e decisiva".

Araghchi também comentou com o lado russo que a insegurança no Estreito de Ormuz é resultado direto dos "ataques ilegais dos EUA e do regime sionista", e que a comunidade internacional deve responsabilizar e cobrar esses dois regimes por suas violações e crimes cometidos.

Do lado de Moscou, Lavrov voltou a condenar os ataques dos EUA e de Israel contra a República Islâmica do Irã e, referindo-se às boas relações entre os dois países, enfatizou: "A Rússia sempre se esforça para agir nos fóruns internacionais para proteger o direito internacional e evitar a dissolução do estado de direito".

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/RÚSSIA/LAVROV/ARAGHCHI/APOIO
Mundo
.
RELACIONADAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Avião militar com 125 pessoas cai na Colômbia e deixa 48 feridos

Aeronave modelo Hércules C-130 decolava de Puerto Leguízamo com tropas quando caiu; agência Reuters relata 71 resgatados com vida no local

23.03.26 14h29

Lionel Jospin, criador da 'esquerda plural' e ex-primeiro-ministro francês, morre aos 88 anos

23.03.26 11h12

MUNDO

Trump diz que acordo com Irã pode ser fechado em 5 dias ou menos

Presidente estadunidense afirmou que as negociações sobre um acordo com Teerã ocorreram na noite de domingo (22)

23.03.26 11h08

24º dia de guerra tem anúncio de trégua nas ameaças entre Irã e EUA e queda no petróleo

23.03.26 10h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONDENAÇÃO

Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem era considerada uma pessoa de confiança pela família

16.03.26 12h00

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Porta-aviões dos EUA, utilizado na guerra contra Irã, terá que passar por manutenção em porto

O Gerald R. Ford é o porta-aviões mais novo dos EUA e o maior do mundo

17.03.26 19h17

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

