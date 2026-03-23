Lionel Jospin, criador da 'esquerda plural' e ex-primeiro-ministro francês, morre aos 88 anos

O ex-primeiro-ministro francês Lionel Jospin, socialista que introduziu a semana de trabalho de 35 horas e as uniões civis para casais homossexuais, morreu aos 88 anos, informou a família dele nesta segunda-feira, 23.

O atual primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, lamentou a morte em uma publicação no X. Segundo ele Jospin "serviu a França com constância, rigor e senso de responsabilidade" e "suas ações, guiadas por uma certa visão de progresso social e valores republicanos, deixam uma marca duradoura e um modelo de compromisso".

Ele se tornou primeiro-ministro em 1997, ocupando o cargo até 2002, liderando um amplo governo de esquerda sob o presidente conservador francês Jacques Chirac, em um acordo de partilha de poder apelidado de "coabitação".

Como primeiro-ministro, Jospin resistiu à tendência da esquerda francesa em direção às reformas de livre mercado adotadas simultaneamente na Grã-Bretanha.

Ele promulgou a lei da paridade na França, exigiu que os partidos políticos apresentassem o mesmo número de candidatos homens e mulheres nas eleições nacionais, instituiu uniões civis para casais homossexuais e reduziu a semana de trabalho de 39 para 35 horas, medidas saudadas como um avanço social por seus apoiadores, mas criticadas por seus oponentes como um entrave para a economia.

Jospin nunca se sentiu à vontade com seu papel de figura pública, prejudicado por uma personalidade reservada que se tornava ainda mais rígida diante das câmeras.

Ele abandonou a política após sua surpreendente derrota para Le Pen no primeiro turno das eleições presidenciais de 2002. (Com agências internacionais)