Rússia afirma ter conquistado Mariupol e cercado área com cerca de 2 mil militares da Ucrânia

A cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia, considerada estratégica e que virou um dos principais alvos dos russos desde o início da guerra, foi conquistada pelas forças do país governado por Vladimir Putin. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, ao próprio presidente do país. As informações são do Portal Metrópoles.

Shoigu teria afirmado que os militares ucranianos restantes estão na zona industrial da siderúrgica Azovstal, enquanto o restante da cidade está vazia, de acordo com a agência Interfax. Por isso, Putin teria mandado bloquear o local, mas proibiu as forças russas de promover uma invasão.

“Não há necessidade de escalar essas catacumbas e rastejar no subsolo por essas instalações industriais. Bloqueie a zona industrial para que nem mesmo uma mosca possa passar”, teria dito Putin ao ministro, segundo a agência. Apesar desse discurso, acredita-se que resistência dos ucranianos é que fez com que os russos desistissem – mais de 2 mil militares ainda estariam na usina. A Ucrânia ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Retirada de Civis

Quatro ônibus de evacuação de civis deixaram Mariupol na quarta-feira (20/4), pelos corredores humanitários. Eles passaram a noite em Berdyansk e estão a caminho de Zaporizhzhya, segundo a vice-primeiro-ministro ucraniana e ministra da Reintegração dos Territórios Temporariamente Ocupados, Iryna Vereshchuk.

Também nesta quinta, os ucranianos tentam manter em segurança um corredor humanitário da região de Kherson.

Sergei Shoigu teria informado a Putin que a Rússia está tirando de Mariupol mais de 142 mil civis, enquanto 1.478 militares se entregaram.