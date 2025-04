Retrato de criança palestina que perdeu braços durante ataque de Israel vence World Press Photo

O retrato de uma criança palestina que perdeu os dois braços em um ataque de Israel na Faixa de Gaza ganhou nesta quinta-feira, 17, o prêmio World Press Photo do ano.

A foto, tirada pela fotógrafa palestina Samar Abu Elouf, pelo jornal The New York Times mostra Mahmoud Ajjour, de 9 anos, com o olhar fixo na câmera e sem os braços. "Uma das coisas mais difíceis que a mãe de Mahmoud me explicou foi que, quando Mahmoud percebeu que seus braços estavam amputados, a primeira frase que ele disse a ela foi: 'Como poderei te abraçar'?", disse Abu Elouf.

Mahmoud Ajjour foi ferido enquanto tentava fugir de um ataque israelense, em março de 2024, segundo a organização. Ele teria sido atingido por uma explosão, que cortou um de seus braços e mutilou o outro.

"Esta é uma foto silenciosa que fala alto. Ela conta a história de um menino, mas também de uma guerra mais ampla que impactará gerações", disse Joumana El Zein Khoury, diretora executiva da World Press Photo.

(Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

A fotógrafa vencedora Abu Elouf foi forçada a sair de Gaza em dezembro de 2023 e hoje mora no mesmo complexo de apartamentos que Ajjour, na capital do Catar, Doha. Agora, ela tira fotos de palestinos gravemente feridos em Doha.

O júri elogiou a "forte composição e atenção à luz" da foto e o tema, especialmente as questões levantadas sobre o futuro de Mahmoud.

Segundo o júri, o palestino agora está aprendendo a jogar no celular, escrever e abrir portas com os pés, mas ainda precisa de assistência especial para a maioria das atividades diárias, como comer e se vestir.

"O sonho de Mahmoud é simples: ele quer usar próteses e viver sua vida como qualquer outra criança", disseram os organizadores do World Press Photo em um comunicado.

A declaração cita uma estimativa recente da Agência das Nações Unidas de Obras e Recursos Assistenciais (UNRWA) de que, até dezembro do ano passado, Gaza tinha mais crianças amputadas per capita do que em qualquer outro lugar do mundo.

"As crianças são desproporcionalmente impactadas pela guerra", declarou o júri.

O World Press Photo também selecionou duas fotos para o prêmio de segundo lugar.

A primeira, intitulada "Secas na Amazônia", de Musuk Nolte para a Panos Pictures e a Fundação Bertha, mostra um homem no leito seco do rio Solimões, na Amazônia, carregando comida para Manacapuru, uma cidade na Amazônia antes acessível por barco.

A segunda, "Night Crossing", de John Moore, fotografado para a Getty Images, retrata migrantes chineses amontoados perto de uma fogueira durante uma chuva fria, após cruzarem a fronteira entre os EUA e o México.