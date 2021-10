Foto de pai e filhos feridos na guerra Síria vence prêmio internacional

Uma foto emocionante de um pai segurando seu filho nos braços, ambos sem membros devido às bombas ou complicações com gás tóxico, resultantes da guerra Síria, venceu o Concurso Internacional de Fotografia de Siena (SIPA) deste ano, na categoria 'Foto do Ano'. As informações são da Folha de São Paulo.

Nomeada de "Hardship of Life" (a dureza da vida, em tradução livre), o registro traz o refugiado Munzir Al-Nazzal, que teve sua perna amputada ao ser atingido por uma bomba enquanto caminhava por um bazar em Idlib, na Síria, segurando seu filho, Mustafa, de 5 anos, vítima de um distúrbio congênito causado pelas medicações que sua mãe tomou após ser atingida por gás tóxico em meio a um conflito. Ele nasceu sem os membros inferiores e superiores.

A família hoje vive em uma cidade turca, na fronteira com a Síria, e foi lá que o fotógrafo Mehmet Aslan capturou o clique comovente, confira:

(Reprodução / Mehmet Aslan)

Conforme um dos jurados da premiação, a imagem é, "em seu drama, também um momento de alegria e felicidade para um pai e um filho que sobreviveram ao horror e a eventos que nós não podemos nem remotamente imaginar. Apesar disso, e mesmo ainda estando em uma situação muito difícil, eles têm a força para sorrir. Em um clique há toda a tragédia do conflito, mas também a felicidade de ter sobrevivido a ele".

Mustafa precisará de próteses eletrônicas no futuro. Atualmente, a mãe e o pai do garoto buscam ajuda para o tratamento do filho.