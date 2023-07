Restos mortais encontrados dentro de malas podem ser de brasileira, aponta investigação policial

As autoridades da cidade de Delray Beach, localizada na Flórida (EUA), estão empenhadas na investigação que busca esclarecer a identidade de uma mulher cujos restos mortais foram descobertos. As suspeitas iniciais apontam para a possibilidade de a vítima ser brasileira, devido a uma peça de roupa encontrada no local com a marca do Brasil. A polícia local, ao examinar um top floral que a vítima vestia, constatou que a etiqueta pertencia à empresa brasileira "Betzabe". Os investigadores localizaram partes desmembradas do corpo da mulher na última sexta-feira (21). A denúncia sobre o achado foi feita por meio de uma chamada telefônica, após transeuntes avistarem objetos flutuando em um canal.

Até o momento, a vítima ainda não foi identificada, mas a polícia de Delray Beach tomou uma medida crucial ao contratar uma artista forense para recriar o rosto da mulher. As ilustrações do provável rosto da vítima foram divulgadas nesta quinta-feira (27) nas redes sociais, numa tentativa de mobilizar a comunidade para auxiliar na identificação da mulher.

"Essas são imagens reconstruídas de uma mulher não identificada, cujos restos mortais foram encontrados dentro de 3 malas na semana passada ao longo da Intracoastal em Delray Beach, FL. Se a vítima lhe parecer familiar ou se você tiver alguma informação, entre em contato com o Detetive Mike Liberta da Polícia de Delray Beach", diz a publicação.

De acordo com as projeções da polícia, acredita-se que a vítima seja de origem branca ou hispânica, tenha entre 35 e 55 anos, possua cerca de 1,70 m de altura e, possivelmente, cabelos castanhos com sobrancelhas tatuadas. A investigação indica que o homicídio pode ter ocorrido entre os dias 17 e 20 de julho.