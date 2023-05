Mulher envenena, esquarteja e espalha restos mortais do marido em rodovia

Uma mulher, de 61 anos, foi presa em flagrante após confessar à polícia civil de Mato Grosso do Sul, que matou e depois espalhou os restos mortais do marido pela BR-158, na cidade de Selvíria (MS). Ela envenenou e depois esquartejou o marido de 64 anos.

Na quinta-feira (25), os policiais foram chamados após uma pessoa encontrar o tronco de um homem — sem as pernas, os braços e a cabeça — dentro de uma mala às margens da rodovia.

A polícia chegou à suspeita do crime após receber informações de que a vítima estava desaparecida desde o último sábado (20) e ouvir dos vizinhos do casal que eles brigavam muito.

Ao negar, em um primeiro momento, ter envolvimento no caso, a idosa entrou em contradição e acabou confessando o crime à polícia.

Ela confirmou que matou o marido com veneno de rato na última quinta-feira (25) e, sem saber o que fazer com o corpo, decidiu esquartejá-lo e colocar o tronco dentro de uma mala, descartando-o na rodovia. O restante do corpo foi colocado no congelador e jogado no dia seguinte na rodovia.