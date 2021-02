Relíquia decorada com pênis é encontrada por arqueólogos

Uma pedra que pode ter pertencido a uma época histórica foi encontrada por arqueólogos. A característica que chamou a atenção dos pesquisadores foi que a relíquia tem um pênis gravado no centro. A pedra estava na estrada A14, no Condado de Cambridge, na Inglaterra.

O líder do grupo de arqueologia da Highways England, Steve Sherlock, disse que a empresa do governo britânico responsável pelas estradas explicou que a pedra era usada antigamente em moinhos. O especialista afirma que a descoberta é importante por acrescentar evidências do período em que o Império Romano invadiu o Reino Unido.

"Há associações conhecidas entre imagens do falo [pênis] e moagem, como as encontradas acima das padarias de Pompeia. O falo era visto como uma imagem importante de força e virilidade no mundo romano", disse Steve.

Sherlock contou que lutadores romanos costumavam usar amuletos de boa sorte antes de entrar na batalha. Esses amuletos eram gravados com imagens de pênis.

O pesquisador afirmou, ainda, que encontrar moinhos decorados, ferramentas de pedra para lixar materiais e pedras de moer é extremamente raro. Até hoje, apenas quatro dessas pedras de moinho romanas foram descobertas, de acordo com a Highways England.

Os historiadores dão conta de que a conquista romana da Britânia teve início em 43 d.C e durou quase 400 anos. Muitos dos costumes foram absorvidos pelos povos distribuídos ao longo da região.