Reino Unido: Starmer autoriza uso de bases britânicas para ataques ao Irã

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que o país não participará de ataques diretos ao Irã. No entanto, o governo britânico permitirá que os Estados Unidos utilizem bases localizadas em território inglês para ofensivas contra o país persa.

Esta declaração, feita neste domingo, dia 1º, representa uma significativa mudança de postura do governo britânico. Inicialmente, havia um veto ao uso das posições pelos americanos para tais operações.

Apesar de não planejar ataques ofensivos, o Reino Unido informou ter realizado operações de caráter defensivo na região do Oriente Médio. Keir Starmer mencionou essas ações.

Operações Britânicas no Oriente Médio

Starmer detalhou que jatos da Força Aérea Real (RAF) agiram para interceptar artefatos iranianos. Essas interceptações ocorreram como parte das ações de proteção na área.

O governo britânico, contudo, optou por não comentar as suspeitas de que um drone, supostamente lançado pelo Irã, teria atingido a base de Akrotiri, localizada no Chipre.