O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Reino Unido impõe 90 novas sanções à Rússia e mira empresas da China e Índia

Estadão Conteúdo

O Reino Unido impôs nesta quarta-feira, 15, mais de 90 sanções contra a Rússia, cortando as receitas de energia que alimentam de gigantes do petróleo Rosneft e Lukoil, além de empresas da China e Índia.

As novas sanções atingem o "coração do financiamento da guerra de Putin", segundo o governo britânico, mirando diretamente a Rosneft e a Lukoil - duas das maiores empresas de energia do mundo, que juntas exportam 3,1 milhões de barris de petróleo por dia.

A Rosneft sozinha é responsável por 6% da produção global e quase metade de toda a produção de petróleo russa.

Além disso, quatro terminais de petróleo na China, 44 petroleiros na "frota sombra" que transporta óleo russo, e a indiana Nayara Energy Limited - que importou 100 milhões de barris de Moscou no valor de mais de US$ 5 bilhões em 2024 - foram todos atingidos pela nova onda de sanções.

O anúncio ocorre enquanto a ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, chega a Washington para as Reuniões Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI), onde se encontrará com Ministros das Finanças do G7 e participará de uma mesa redonda sobre a Ucrânia.

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

Reino Unido

sanções
