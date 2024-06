Refém é libertado na Faixa de Gaza, mas descobre que pai morreu poucas horas antes da liberação

Um dos quatro reféns libertados na Faixa de Gaza descobriu que o pai morreu poucas horas antes dele voltar para casa. Almog Meir Jan, de 21 anos, estava sob poder do Hamas há 8 meses. A tia do jovem, Dina Jan, contou que recebeu uma ligação do Exército e logo se dirigiu até a casa do irmão, Yossi Jan, para dar a notícia, mas o encontrou morto, de acordo com o jornal "Times of Israel"

"Dirigi como uma louca, bati, ‘Yossi, Yossi, Yossi’ e nada. Não obtive resposta. A porta da casa dele estava aberta e eu o vi dormindo na sala. Gritei ‘Yossi’ para ele e ele não me respondeu. Eu vi a cor da pele dele, toquei nele, mas ele estava morto", disse Dina à emissora pública Kan.

Dina afirmou que eles tinham uma relação muito forte e que durante o tempo em que o jovem esteve sob sequestro do grupo palestino, o pai ficou "grudado à televisão" aguardando qualquer informação.

VEJA MAIS

"Meu irmão morreu de tristeza e não conseguiu ver o filho retornar. Na noite anterior ao retorno de Almog, o coração do meu irmão parou", completou Dina Jan.

A operação para resgatar os sequestrados foi "complexa e difícil", segundo o porta-voz do Exército israelense, Daniel Haagari. Os quatro reféns, de acordo com Israel, estavam em dois cativeiros separados no centro de Nuseirat, um campo de refugiados palestinos no centro da Faixa de Gaza.

Além de Almog Meir Jan, os outros três resgatados no sábado foram Noa Argamani, de 26 anos; Andrey Kozlov, de 27 anos; e Shlomi Ziv, de 40 anos.