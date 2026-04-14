'Quero ser solidário ao papa Leão, ele está correto na crítica que fez', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) endossou a crítica do Papa Leão XIV ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Recentemente, o papa disse que "Jesus não escuta quem faz guerra" e que a ameaça de Trump de destruir a civilização do Irã é "inaceitável". As declarações de Lula ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.

"Ele está bem (o papa). Eu estive com ele e saí muito bem impressionado", disse. "Quero ser solidário ao papa", afirmou. "Ele está correto na crítica que ele fez ao presidente Trump. Ninguém precisa ter medo de ninguém", continuou.

Lula também criticou uma imagem de inteligência artificial compartilhada por Trump nas redes sociais. "Com relação ao Trump, eu espero que aos poucos ele vá aprendendo. Aquela imagem de Jesus Cristo, sinceramente, aquilo não contribui com quem acredita num sistema multilateral e na democracia", declarou.

Na imagem em questão, Trump aparece com uma túnica branca e um manto vermelho. As mãos do presidente americano emitem luzes brilhantes, e a sua mão direita tocava a testa de um homem deitado. Trump disse que se tratava de um médico da Cruz Vermelha, e não de Jesus Cristo.