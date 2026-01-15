Capa Jornal Amazônia
Quais são os tipos de vistos emitidos pelos EUA? Entenda as diferenças

O número de vistos emitidos pelos Estados Unidos passa de 40 e variam de acordo com a finalidade da viagem e o tempo de permanência no país.

Estadão Conteúdo
fonte

O visto americano é uma autorização oficial concedida pelo governo dos Estados Unidos, permitindo que você entre no país. (Foto: Reprodução/Blog Assistente de Viagem)

O Departamento de Estado dos Estados Unidos suspendeu nesta terça-feira, 14, a emissão de vistos de imigrante para 75 países, incluindo o Brasil. A medida deve começar a valer na próxima quarta-feira, 21 e seguirá por tempo indeterminado. Segundo o órgão, o objetivo é garantir que os novos imigrantes "não extrairão riqueza do povo americano".

As autoridades americanas dividem os vistos em duas categorias - não imigrantes e imigrantes. O número de vistos emitidos pelos Estados Unidos passa de 40 e variam de acordo com a finalidade da viagem e o tempo de permanência no país.

Vistos de não imigrante

Os vistos de não imigrante são concedidos a pessoas que pretendem entrar nos Estados Unidos por período determinado e com objetivo específico. Entre as principais categorias estão os vistos para turismo e visita, negócios, emprego, empregados domésticos, vistos de tratado de comércio e investidor e vistos oficiais.

Vistos de imigrante

Já os vistos de imigrante são destinados a estrangeiros que desejam morar permanentemente nos Estados Unidos. Eles podem ser concedidos com base em laços familiares, emprego, noivado com cidadão americano, investimento, situação de viúvos ou exilados.

Suspensão não afeta viagens turísticas de brasileiros

As mudanças anunciadas não afetam as viagens turísticas de brasileiros, uma vez que alteram apenas a política para vistos de imigrantes. Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não especificou se a medida se aplica a todos os vistos ou se há alguma exceção.

Brasileiros que tenham a intenção de fazer uma viagem a turismo ou visitar familiares e amigos nos Estados Unidos precisam tirar o visto B2, que está enquadrado na modalidade de vistos não imigrante.

Segundo o órgão, a medida busca garantir que os novos imigrantes "não extrairão riqueza do povo americano".

"O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recebem assistência social do povo americano em taxas inaceitáveis. A suspensão permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não extrairão riqueza do povo americano", afirmou o órgão em publicação no X.

Mundo
.
