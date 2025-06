Putin diz que Rússia continuará cooperação nuclear com Irã, apesar de ataques de Israel

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que centenas de especialistas nucleares de seu país continuarão trabalhando em uma usina nuclear no Irã, após Israel concordar em garantir sua segurança. Mais de 200 especialistas russos trabalham atualmente na usina nuclear de Bushehr, no Golfo Pérsico, disse Putin.

"O número total pode chegar a 600 pessoas. Não vamos embora", afirmou o presidente russo, em uma reunião com os chefes de agências de notícias globais. "Chegamos a um acordo com a liderança israelense para garantir sua segurança." Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado