China planeja retirar cidadãos de Israel com incertezas no Oriente Médio

A China está planejando retirar seus cidadãos de Israel e enviá-los em grupos à fronteira com o Egito, a partir da sexta-feira, 20, informou a embaixada do país em Israel.

Segundo a embaixada chinesa, há uma enorme incerteza sobre como a situação pode evoluir, "e uma deterioração adicional não pode ser descartada".

Na terça-feira, o presidente Xi Jinping pediu uma desescalada do conflito no Oriente Médio e disse que Pequim se opõe a qualquer ato que infrinja a soberania de outros países.

Nos últimos dias, a China já retirou cerca de 800 cidadãos do Irã, com expectativas de evacuar mais de mil outros. Fonte: Dow Jones Newswires.

