Diplomata dos EUA alerta o Hezbollah para que não apoie o Irã

Enviado especial dos EUA para a Síria, o diplomata Tom Barrack afirmou que seria um "erro muito grave" para o Líbano se o grupo Hezbollah interviesse para apoiar militarmente o Irã em seu conflito contra Israel.

As declarações, dadas a jornalistas nesta quinta-feira, foram feitas após Barrack visitar oficiais no Líbano. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, condenou os ataques surpresa de Israel contra o país, que desencadearam no conflito iniciado no último dia 13. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado