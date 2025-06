Espanha rejeita proposta da Otan para que gastos com defesa sejam equivalentes a 5% do PIB

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, enviou comunicado ao secretário geral da Otan, Mark Rutte, rejeitando proposta da organização para que gastos com segurança e defesa sejam equivalentes a 5% do Produto Interno Bruto (PIB). "A Espanha não pode se comprometer com uma meta específica de gastos em termos de PIB", disse.

A maioria dos aliados dos EUA na Otan está em vias de endossar a exigência do presidente norte-americano, Donald Trump, para que invistam 5% do PIB em defesa. No começo deste mês, Suécia e Holanda disseram que pretendem atingir a meta.

"Para a Espanha, comprometer-se com uma meta de 5% não seria apenas inaceitável, mas também contraproducente, pois prejudicaria os esforços da União Europeia de fortalecer o ecossistema de segurança e defesa", afirmou Sánchez no comunicado.

A Espanha foi o país que menos gastou em defesa no ano passado, entre as 32 nações integrantes da Otan, direcionando menos de 2% de seu PIB para este fim.

Sánchez disse em abril que o governo aumentaria os investimentos em US$ 12 bilhões de dólares este ano para atingir a meta anterior da Otan, que era de 2% do PIB.

O primeiro-ministro assegurou que o país está "totalmente comprometido com a Otan", mas que atingir uma meta de 5% "seria incompatível com nosso estado de bem-estar e nossa visão de mundo". Sánchez disse que isso exigiria cortes em serviços públicos e redução de outros gastos.

Escândalos de corrupção

Escândalos de corrupção que envolveram o círculo íntimo de Sánchez e membros de sua família colocaram o líder espanhol sob pressão crescente para convocar uma eleição antecipada. Em abril, quando anunciou que a Espanha atingiria a meta anterior de 2% de gastos estabelecidos pela Otan, a medida irritou alguns membros da coalizão mais à esquerda de seu Partido Socialista.

Os membros da Otan concordaram em gastar 2% do PIB em despesas militares depois que a Rússia começou sua escalada contra a Ucrânia, em 2022. Os planos do grupo para defender a região e os EUA contra um ataque russo exigem investimentos de, pelo menos, 3%. A questão ainda a ser respondida é qual prazo os países terão para atingir uma eventual nova meta de gastos.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.