Putin diz que preços do petróleo disparariam sem oferta russa, após comunicado do G7

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou, nesta quinta-feira, 02, durante um evento, ser impossível imaginar o cenário energético global permanecendo o mesmo caso o petróleo russo "desapareça" do mercado. A declaração vem após representantes do G7 divulgarem um comunicado afirmando que avaliam medidas comerciais contra o país, que incluiriam restrições na negociação do petróleo.

"Se isso acontecer, os preços vão disparar da noite para o dia, vão ficar acima dos US$ 100", afirmou Putin, que questiona se os resultados são de interesse da economia dos países europeus. "Ou ninguém pensa nisso, ou, apesar de entenderem, eles ainda estão tentando agravar os conflitos", concluiu.

