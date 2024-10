Psicólogos revelam o significado de ouvir a mesma música repetidas vezes

A revista científica WebMD publicou um estudo sobre o comportamento de pessoas que costumam ouvir diversas vezes as mesmas músicas, concluindo que o hábito pode estar associado a traços de personalidade, como conforto na familiaridade e alta inteligência emocional. A pesquisa identificou oito comportamentos específicos em indivíduos que costumam agir desta maneira.

De acordo com o artigo, o ato de repetir músicas serve como um refúgio para muitas pessoas que costumam realizar a ação. Estes indivíduos buscam conforto na familiaridade das canções que conhecem bem. Além disso, ouvir as mesmas canções é comum entre aqueles que desejam analisar as letras e melodias, uma prática que permite entender melhor as histórias por trás das músicas.

Ainda segundo o estudo, foi possível observar que também que estas pessoas não costumam evitar emoções intensas. Por isso, se engajam ativamente com essas emoções ao ouvir músicas que repassam sentimentos fortes.

Outra característica é a ligação à introversão. Os ouvintes observam, na repetição de músicas, uma forma de se desconectar do mundo exterior em um espaço próprio e seguro. Desta forma, eles também conseguem prestar atenção aos detalhes que podem passar despercebidos por outras pessoas que escutam as mesmas canções.

A pesquisa enfatiza que o hábito de ouvir a mesma música repetidamente não é somente uma preferência musical, mas um reflexo de complexas características psicológicas e emocionais que influenciam o comportamento cotidiano desses ouvintes.