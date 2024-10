Professor encanta web ao usar música de Luiz Gonzaga para alfabetizar idosos

O professor Wellington Silva emocionou os internautas ao utilizar uma música de Luiz Gonzaga para falicitar o aprendizado de alunos idosos. Com seu método diferenciado, o "Nininho", como é conhecido, ganhou destaque nas redes sociais com seu vídeo que já acumula mais de 6 milhões de visualizações.

Na filmagem, o professor utiliza a música "Sebastiana" para ensinar as vogais aos alunos do Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Monte Santo, no sertão baiano. A metodologia de Wellington é, na verdade, a continuação de um projeto social de sua própria família, conhecida por realizar outras ações dentro da comunidade.

O projeto de Nininho é reconhecido na cidade e chegou a ser apresentado no Domingão no último domingo. No programa, Huck exibiu o vídeo do trabalho de Wellington e prestou uma homenagem ao professor.

“Esse país tem que respeitar os professores, esse país tem que valorizar os professores, quando você tem o professor na família, é motivo de orgulho, e quando o professor, que você encontra, faz a diferença, tem que ser aplaudido de pé. Em nome de todos os professores do Brasil, feliz dia dos professores. Parabéns, cara”, disse.