Gambá se finge de morto ao ser resgatado e viraliza na web

Um gambá se fingiu de morto enquanto era devolvido a uma área de mata em Jaraguá do Sul (SC) e ganhou a web. O animal estava em uma piscina da região quando foi resgatado pelo biólogo Christian Raboch Lempek. A cena imediatamente viralizou e chamou a atenção dos internautas, que deixaram vários comentários na postagem de Lempek.

Durante o resgate, o animal estava molhado e bastante cansado. Por isso, o biólogo ofereceu cuidados e o secou, antes de levar o gambá para a área de mata. Ao chegar no local, o animal usou a tática de tanatose, uma capacidade que os animais têm de se fingir de morto para evitar ataques.

No registro compartilhado por Lempek, o gambá "ator" só volta a se movimentar após perceber que não havia qualquer pessoa por perto. O biólogo deixou uma banana ao lado do animal para que ele se alimentasse e então pudesse voltar à floresta. Apesar do cansaço apresentado, o bichano não precisou de atendimento veterinário. Veja: