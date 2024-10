Empresa lança linha de calçados para pets e internautas disparam: 'meu pedido foi atendido'

A Crocs acaba de surpreender os fãs com a “Pet Clogs”, uma linha de sandálias feitas para animais. Os produtos foram feitos em parceria com a empresa BARK, especializada em suprimentos para pets, e chegam como uma forma de atender os muitos pedidos dos clientes. O novo calçado faz parte da campanha anual “Croctober” da marca, que realiza lançamentos baseados em pedidos dos consumidores.

VEJA MAIS

O anúncio do novo produto chamou a atenção dos internautas, que se "derreteram" com as sandálias e já falam sobre comprar para seus animais. As Pet Clogs estarão disponíveis nos tamanhos pequeno, médio e grande, sendo adequadas para cães de até 36 kg. Além disso, também serão lançadas versões para os donos que desejarem combinar o calçado com seus pets. Os modelos possuem um design nas opções de cores verde slime e rosa pitaya. Veja:

Modelos serão lançados em breve e calçam cães de até 36 kg (Foto/Reprodução/Redes Sociais)

Qual o valor?

As Pet Clogs custam US$ 49,99 (aproximadamente R$ 280) nos Estados Unidos. Já os modelos para humanos serão vendidos por US$ 65 (cerca de R$ 365). O lançamento do produto está programado para 23 de outubro, segundo informações fornecidas pela própria empresa.