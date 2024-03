Protestos contra reformas de Gustavo Petro reúnem milhares de pessoas, na Colômbia

Nesta quarta-feira (6), milhares de colombianos protestaram, nas principais cidades de seu país, contra as reformas políticas, econômicas e sociais promovidas pelo presidente Gustavo Petro. As manifestações foram convocadas pela oposição e questionam o agravamento da insegurança na Colômbia.

Em Bogotá, capital, alguns manifestantes gritaram “Chega de Petro” e “Fora Petro”, enquanto agitavam bandeiras nacionais, exibiam faixas contra o mandatário e tocavam vuvuzelas e apitos. À Reuters, o parlamentar da oposição Miguel Polo Polo declarou: “São reformas nefastas que levarão a Colômbia a um buraco, por isso que estamos aqui”.

Na cidade de Cali, cerca de 52 mil pessoas participaram dos protestos pacíficos, segundo a Polícia Nacional. Também houve manifestação em Medellín, segunda maior cidade do país.

Gustavo Petro não possui maioria sólida no Congresso, desde que a coalizão de partidos que o apoiavam – esquerda, centro e até direita – se desfez, em abril de 2023. Na opinião de analistas, a aprovação de iniciativas do presidente será mais difícil.

“Sempre haverá forças que, por terem privilégios, não querem perdê-los”, declarou Petro ao defender as reformas de sua proposição, em um evento do governo em Bogotá, sob o argumento de que elas beneficiarão as pessoas mais pobres.