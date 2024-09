Professora que usava 'leggings para seduzir alunos' admite ter abusado de menor em sala de aula

Uma professora de Matemática foi presa em 5 de janeiro deste ano após ter sido apontada por se envolver sexualmente com um aluno de 16 anos da Laquey High School, no Missouri (EUA). Ela admitiu, na semana passada, que abusou do adolescente em questão. Segundo o promotor do caso, a professora "usava decotes e leggings para seduzir alunos" em sala de aula. Arranhões nas costas do estudante levaram à prisão da professora.

No processo, a educadora Hailey Clifton-Carmack, de 26 anos, é acusada de se exibir frequentemente de forma sensual em sala de aula com roupas que realçavam as curvas do corpo e a genitália. A professora tem dois filhos e era casada à época do escândalo.

Além disso, documentos mostraram que a administração da escola repreendia frequentemente a professora por ter uma grande proximidade com os alunos. O pai do adolescente, Mark Creighton, também foi acusado de colocar em risco o menor por ter conhecimento da relação entre o filho e a educadora e não denunciá-la.

A investigação do caso descobriu ainda que colegas do adolescente abusado pela professora serviam como "vigias" enquanto o ato era praticado em sala de aula. A professora chegou a dividir com o aluno as "desagradáveis experiências sexuais" que tinha com o, na época, marido, um lutador de MMA que já passou pelo Exército dos EUA e que não é o pai dos filhos de Hailey.

O promotor público do condado de Pulaski, Kevin S. Hillman, afirmou à revista "People" que, de acordo com as diretrizes do Programa de Avaliação de Criminosos Sexuais do Missouri, Hailey, que agora está divorciada, pode ser condenada a até quatro anos de prisão pelos crimes ocorridos entre novembro e dezembro de 2023. A sentença será proferida no próximo dia 11 de outubro.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)