Professora é flagrada pelo marido abusando sexualmente de aluna de 15 anos

Aimee Jones, de 35 anos, foi presa após um flagrante do próprio marido com uma garota de 15 anos, que era sua aluna. A professora de matemática estava no carro com a adolescente e foi indiciada por abuso sexual. As informações são dos portais Metrópoles e Daily Mail.

O marido de Aimee, Philip Jones, é assistente social e disse que acionou a polícia após o flagrante devido a uma obrigação por seu trabalho.

A professora havia contado ao marido que estava tendo um caso com uma outra professora da escola, a quem deu o nome de Sarah Martin. No entanto, a história era falsa. Ela chegou a pedir aos colegas de trabalho que fingissem que havia uma funcionária com esse nome, caso o marido perguntasse sobre o caso.

Apesar da traição, o casal decidiu permanecer junto por causa do filho de 4 anos.

A professora havia assumido que era bissexual e que o caso com a colega inventada tinha evoluído para um relacionamento. No entanto, o marido descobriu que a professora auxiliar não existia e que a esposa estava tendo, na realidade, relações com uma adolescente.

Mais quatro acusações contra Aimee, por atividade sexual com uma menor de idade foram confirmadas, resultando em oito encontros. A professora foi sentenciada a oito meses de prisão a partir desta semana.