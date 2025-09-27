Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Príncipe Saudita defende na ONU fim da agressão à Gaza e criação do Estado palestino

Estadão Conteúdo

O príncipe e ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, afirmou que é preciso pôr fim à agressão ao povo palestino em Gaza e que é importante encontrar uma solução para a questão, em seu discurso, hojr, na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU). "O fato de que a questão da Palestina seja tratada à margem da diplomacia e das questões políticas é o que prolonga o sofrimento. Insistimos na necessidade de que a comunidade internacional assuma sua responsabilidade para pôr fim a esta estratégia e que se alcance uma paz sustentável por meio da solução de dois Estados, como o único caminho para garantir a segurança de ambos os países", defendeu Farhan Al Saud.

"Se a comunidade internacional não agir para acabar com a agressão, haverá ainda mais instabilidade. A falta de ação teria consequências que se agravariam e se converteriam em genocídio e crimes de guerra", alertou o príncipe.

Al Saud entende que é necessário um arranjo pacífico para a questão da Palestina e afirmou que a Arábia Saudita quer abrir um caminho para pôr fim à ocupação e ao conflito em Gaza. Durante o discurso, Faisal bin Farhan Al Saud disse que continuará a intensificar os esforços para criar um Estado palestino independente com Jerusalém como capital.

Mundo
